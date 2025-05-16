Metrobüs Durağında Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Polis ekipleri, Eyüpsultan Edirnekapı metrobüs durağında gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, 22 Mart günü Edirnekapı metrobüs durağı çevresinde yaşandı. Kağıthane Mobil Park ekiplerinin uyuşturucuya karşı yürüttüğü saha çalışmaları sırasında, iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Ekipler, bölgede bir süredir takibe aldıkları A.K. (28) ve E.E. (31) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı.

SİLAH VE KOKAİN ÇIKTI

Yapılan aramalarda, şüphelilerin çantasında otomatik silah, ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve piyasa değeri milyonları bulan 2 kilo 343 gram kokain bulundu. Her iki şüpheli olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında derinleştirilen incelemede, şüphelilerden E.E.'nin daha önce ‘narkotik madde ticareti' ve ‘hırsızlık' suçlarından birçok kaydı olduğu ortaya çıktı.

BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA