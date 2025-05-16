Metrobüs Durağında Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Edirnekapı metrobüs durağında düzenlenen operasyonda, 2 kişi otomatik silah ve 2 kilo 343 gram kokainle yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrolle serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.

Son Güncelleme:
Metrobüs Durağında Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Polis ekipleri, Eyüpsultan Edirnekapı metrobüs durağında gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, 22 Mart günü Edirnekapı metrobüs durağı çevresinde yaşandı. Kağıthane Mobil Park ekiplerinin uyuşturucuya karşı yürüttüğü saha çalışmaları sırasında, iki kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Ekipler, bölgede bir süredir takibe aldıkları A.K. (28) ve E.E. (31) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı.

Metrobüs Durağında Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Resim : 1

SİLAH VE KOKAİN ÇIKTI

Yapılan aramalarda, şüphelilerin çantasında otomatik silah, ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve piyasa değeri milyonları bulan 2 kilo 343 gram kokain bulundu. Her iki şüpheli olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında derinleştirilen incelemede, şüphelilerden E.E.'nin daha önce ‘narkotik madde ticareti' ve ‘hırsızlık' suçlarından birçok kaydı olduğu ortaya çıktı.

BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Operasyon: 11,4 Ton Uyuşturucu Madde YakalandıGümrük Muhafaza Ekiplerinden Operasyon: 11,4 Ton Uyuşturucu Madde YakalandıGüncel

Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu, 1 GözaltıYolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu, 1 GözaltıYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Uyuşturucu Metrobüs
Son Güncelleme:
Zonguldak’ta İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı İstinat Duvarı Krizi Mahkemeye Taşındı
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
İtalya Başbakanı Meloni'yi Şaşırtan Olay! Arnavutluk Başbakanı Önünde Diz Çöktü İtalya Başbakanı Meloni'yi Şaşırtan Olay! Önünde Diz Çöktü
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor
Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte