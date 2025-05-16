Kediler Neden Bu Kadar Çok Uyur? İşte Bilimsel ve Davranışsal Nedenleri

Kediler günlerinin büyük bölümünü uyuyarak geçirir ve bu durum aslında son derece doğaldır. Günde ortalama 12 ila 16 saat uyuyan kediler, bazen 20 saate kadar da dinlenebilir. Bu alışkanlıkları onların biyolojik geçmişi, davranışsal ihtiyaçları ve çevresel etkilerle doğrudan ilişkilidir.

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Kediler Neden Bu Kadar Çok Uyur? İşte Bilimsel ve Davranışsal Nedenleri

Kediler alacakaranlık canlılarıdır, yani gün doğumu ve gün batımı saatlerinde daha aktiftirler. Bu nedenle gece uyanık kalıp gündüzleri dinlenmeleri, evrimsel bir içgüdünün sonucudur. Tıpkı büyük kediler gibi, evcil kediler de enerjilerini koruyarak av zamanlarında ani patlamalarla harekete geçmeye hazır olurlar. Bu yüzden sık sık ve uzun süre uyumaları doğaldır.

Kedilerin uykularının sadece yaklaşık dörtte biri derin uykudur. Geri kalanı ise çevresine duyarlı kısa kestirmelerdir. Bu durum onların her an tetikte olmalarını sağlar. Fiziksel ve zihinsel olarak yeterince uyarılmayan kediler, can sıkıntısını uyuyarak giderir. Bulmaca oyuncakları, tırmanma alanları ve düzenli oyun saatleri bu durumu önleyebilir.

Kediler Neden Bu Kadar Çok Uyur? İşte Bilimsel ve Davranışsal Nedenleri - Resim : 1

STRESLE BAŞ ETME YOLU

Çevresel değişiklikler veya duygusal sıkıntılar da kedilerde aşırı uykuya neden olabilir. Uzun süre saklanma, insan temasından kaçınma ve iştahsızlık gibi davranışlar gözlemleniyorsa, stres kaynaklı olabilir.

Kediler Neden Bu Kadar Çok Uyur? İşte Bilimsel ve Davranışsal Nedenleri - Resim : 2

HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Eğer uykuya halsizlik, iştah kaybı ya da hareketten kaçınma eşlik ediyorsa, bu durum bir sağlık sorununa işaret edebilir. Böyle bir durumda mutlaka veteriner kontrolü önerilir. Gün ışığının azaldığı dönemlerde kediler doğal olarak daha az aktif hale gelir. Bu biyolojik ritimsel bir tepkidir ve genellikle sonbahar ile kış aylarında belirginleşir.

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Uyku süresinde ani artış, sevdiği yerlerden kaçınma, sese veya oyuncaklara tepki vermeme gibi belirtiler varsa bu bir sorunun habercisi olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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