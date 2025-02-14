Terör Örgütüne Irak ve Suriye'de Operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'de terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği duyuruldu.
Irak'ın kuzeyinde yer halan Haftanin ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde yerleri tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
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