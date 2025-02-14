İstanbul'da Kahreden Haber, İtfaiye Eri Şehit Oldu

Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bir evde gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ

Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşarak yangına müdahale eden ekipte yer alan itfaiye eri Furkan Sayın, müdahale esnasında yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı.

KUTARTILAMADI

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA