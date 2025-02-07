MİT, Terör Örgütü PKK'yı Irak'ta Vurdu

MİT tarafından Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK sözde özel kuvvetler mensubu Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş'i etkisiz hale getirdi.

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MİT, Terör Örgütü PKK'yı Irak'ta Vurdu

2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak Silopi’de güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden biri olan terör örgütü PKK/KCK üyesi Murat Keleş, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

MİT, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş’in yerini belirledi.

MİT, Terör Örgütü PKK'yı Irak'ta Vurdu - Resim : 1

Türkiye’de ‘terör nitelikli suçlardan’ araması olan Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş’in, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Keleş’in uzun süredir MİT’e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi.

MİT’in radarında olan PKK/KCK’lı terörist, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA-İHA

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MİT Irak Kuzey Irak Terörle Mücadele
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