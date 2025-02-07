Narin Güran Davasında Flaş Gelişme! Aile Bakanlığı Devreye Girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'ın aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlığın istinaf dilekçesinde Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi talep edildi.

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Narin Güran Davasında Flaş Gelişme! Aile Bakanlığı Devreye Girdi

Aylardır gündemden düşmeyen Narin Güran cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlık, Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

İstinaf dilekçesinde, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

Narin Güran Davasında Flaş Gelişme! Aile Bakanlığı Devreye Girdi - Resim : 1

'MÜŞTEREK FAİL KONUMUNDA'

Dilekçede, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Narin Güran Davasında Flaş Gelişme! Aile Bakanlığı Devreye Girdi - Resim : 2

'DİĞER SANIKLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYDİ'

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

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Kaynak: İHA

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Narin Güran Dava Cinayet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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