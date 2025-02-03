MİT'ten Sınır Ötesinde Nokta Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Kritik İsmi Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla, PKK/YPG'nin sorumlularından 'Azad' kod adlı Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen Ağca'nın pek çok kanlı eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı tespit edildi.

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MİT'ten Sınır Ötesinde Nokta Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Kritik İsmi Etkisiz Hale Getirildi

MİT, operasyonlarını sürdürürken, terör örgütü PKK/YPG'nin Kobani sorumlularından "Azad" kod adlı Mahmut Ağca'yı Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, MİT, 2015'ten beri Türkiye'de gerçekleştirilen bazı terör eylemlerini organize ettiği belirlenen terörist Ağca'yı öncelikli hedef listesine aldı.

Suriye'nin Aynularab bölgesindeki bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen terörist Ağca, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK KANLI EYLEMDE ADI GEÇİYOR

Örgüte 2006'da katılan terörist Ağca'nın 29 Ağustos 2015'te Şanlıurfa'da polis otosuna yönelik 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı ile 10 Ağustos 2016'da Diyarbakır Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı terör olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi.

Ağca'nın ayrıca 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı, 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, 7 Ağustos 2024'te Suriye/Azez'de yer alan kontrol noktasında SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen terör eylemlerinin planladığı tespit edildi.

MİT'ten Nokta Operasyon, PKK Yöneticisi Etkisiz Hale GetirildiMİT'ten Nokta Operasyon, PKK Yöneticisi Etkisiz Hale GetirildiGüncel

Kaynak: AA

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