Kanyonda Feci Ölüm

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Reşadiye ilçesine bağlı Zinav Kanyonunda dün akşam acı bir olay yaşandı. Doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte kanyona giden 44 yaşındaki Turan Başaran, bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü.

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA