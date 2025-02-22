Yenipazarlı Kadınlar Matinede Doyasıya Eğlendi

Yenipazar Kent Konseyi ile Yenipazar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kadınlar matinesi, ilçenin kadınları ve üniversite öğrencilerine keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlikte, sanatçı Sevtuğ’un enerjik performansı izleyicileri mest etti.

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Yenipazarlı Kadınlar Matinede Doyasıya Eğlendi

Yenipazar Kent Konseyi ile Yenipazar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kadınlar matinesinde kadınlar doyasıya eğlendi. Kadın ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği kadınlar matinesi Belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Malik Ercan’ın desteğiyle hayata geçirilen matinede sanatçı Sevtuğ sahne aldı.

Belediye Başkanı Malik Ercan, "Kent Konseyi'nin taleplerine her koşulda destek verdik. Yenipazarlı kadınlarımız ve üniversite öğrencilerimizin keyifli bir gün geçirmesini amaç edindik. Başlangıçta etkinliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlemeyi planlamıştık, ancak Ramazan ayı ile çakıştığı için 22 Şubat'ta gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.


Kaynak: İHA

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