TÜİK Raporu Yayımladı: Denizli’de Geçtiğimiz Yıl 7 bin 254 Çift Hayatını Birleştirdi

TÜİK 2024 yılına ilişkin evlilik ve boşanma raporunu yayımladı. Raporda, Denizli'de geçtiğimiz yıl 7 bin 254 kişinin evlendiği, 3 bin 53 çift ise boşandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Denizli’de 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 7 bin 254 çift olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 2 bin 766 çift iken 2024 yılında 287 çift artarak 3 bin 53 çift oldu.

Öte yandan Denizli’de 2024 yılında evlenen çiftlerden 82 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 1.1 oldu.

Kaynak: İHA