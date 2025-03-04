Jandarmadan Kumar Oynayan Kişilere Suçüstü

Sakarya'da bir evin üst katına operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri kumar oynayan kişileri suçüstü yakaladı.

Jandarmadan Kumar Oynayan Kişilere Suçüstü

Karasu'da Jandarma ekipleri, Kuyumculu Mahallesi'ndeki bir evin üst katında yasa dışı kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla, kumar oynayan kişiler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadan Kumar Oynayan Kişilere Suçüstü - Resim : 1

Olayla bağlantılı olarak, ev sahipleri H.C. (69) ve M.C. (28), “kumar oynanması için yer temin etme” suçlamasıyla tutuklanırken, kumar oynayan 66 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 610 bin 302 TL para cezası uygulandı.

Şüpheli iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadan Kumar Oynayan Kişilere Suçüstü - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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