Jandarmadan Kumar Oynayan Kişilere Suçüstü

Karasu'da Jandarma ekipleri, Kuyumculu Mahallesi'ndeki bir evin üst katında yasa dışı kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla, kumar oynayan kişiler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla bağlantılı olarak, ev sahipleri H.C. (69) ve M.C. (28), “kumar oynanması için yer temin etme” suçlamasıyla tutuklanırken, kumar oynayan 66 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 610 bin 302 TL para cezası uygulandı.

Şüpheli iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA