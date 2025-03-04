Bingöl'de Kar Çilesi, Yollar Ulaşıma Kapandı

Bingöl’de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında 130 köyün yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği kentte kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

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Bingöl'de Kar Çilesi, Yollar Ulaşıma Kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 130 köy yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri mahalle yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

Bingöl'de Kar Çilesi, Yollar Ulaşıma Kapandı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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