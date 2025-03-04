Başına Buyruk İnek Paniğe Neden Oldu

Batman’da Gültepe Sanayi Sitesi’ne giren başıboş bir inek, esnafa korku dolu anlar yaşattı. Kontrolden çıkan inek, sanayi sitesinde paniğe neden olup vatandaşların üzerine doğru hareket etti.

O anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Esnaf, durumu fark eder etmez inekle mücadeleye girişti.

Saatler süren kovalamaca sonunda, sonunda yakalanarak sanayi sitesinden uzaklaştırıldı ve güvenli bir şekilde kırsal alana bırakıldı.

Kaynak: İHA