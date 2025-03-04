Başına Buyruk İnek Paniğe Neden Oldu

Batman'da kaçak inek, esnafa zor anlar yaşattı. İnek saatler süren kovalamacanın ardından güçlükle yakalandı.

Başına Buyruk İnek Paniğe Neden Oldu

Batman’da Gültepe Sanayi Sitesi’ne giren başıboş bir inek, esnafa korku dolu anlar yaşattı. Kontrolden çıkan inek, sanayi sitesinde paniğe neden olup vatandaşların üzerine doğru hareket etti.

Başına Buyruk İnek Paniğe Neden Oldu - Resim : 1

O anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Esnaf, durumu fark eder etmez inekle mücadeleye girişti.

Başına Buyruk İnek Paniğe Neden Oldu - Resim : 2

Saatler süren kovalamaca sonunda, sonunda yakalanarak sanayi sitesinden uzaklaştırıldı ve güvenli bir şekilde kırsal alana bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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