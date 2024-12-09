Kuyuya Düşen İneği İş Makinası Çıkardı

Olay, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir kullanılmayan 15 metre derinliğindeki su kuyusunun yanından geçen inek, dengesini kaybederek kuyu içerisine düştü.

İŞ MAKİNELERİNİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Bir süre sonra ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince inek halat ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Her hangi bir yarası bulunmayan inek sahibine teslim edildi.







Kaynak: DHA-İHA