Kuyuya Düşen İneği İş Makinası Çıkardı

Adıyaman’da, 15 metre derinliği olan su kuyusuna düşen ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bölgeye getirilen iş makinasının yardımıyla inek saatler sonra düştüğü kuyudan çıkarıldı.

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Olay, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir kullanılmayan 15 metre derinliğindeki su kuyusunun yanından geçen inek, dengesini kaybederek kuyu içerisine düştü.

Kuyuya Düşen İneği İş Makinası Çıkardı - Resim : 1

İŞ MAKİNELERİNİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Bir süre sonra ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince inek halat ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kuyuya Düşen İneği İş Makinası Çıkardı - Resim : 2

Her hangi bir yarası bulunmayan inek sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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