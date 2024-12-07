Trafik Kazasında Kaçan İnek, Olay Yerine Geri Döndü

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Pınarbaşı karayolu üzerindeki Cemel kavşağında meydana gelen kazada aynı istikamete giden bir tır, B.B. (24) idaresindeki 58 ACS 728 plakalı kamyonete çarptı. Tır olay yerini terk ederken kamyonette bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında kamyonetten firar eden inek kısa süre sonra kendiliğinden geri döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA