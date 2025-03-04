İstanbul'un Göbeğinde Sır Olay: Kayıp Peyzaj Mimarının Son Mesajları Ortaya Çıktı

İstanbul Kağıthane’de bulunan Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel’in son mesajları ortaya çıktı. Kayıp Gürel’in arkadaşına orman içinden fotoğraf attığı ve “Kayboldum” yazdığı ortaya çıktı.

2 Mart’ta evinden çıkarak Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyen Ece Gürel’in yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine arama çalışmaları başlatılırken, çalışmalara AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katıldı.

TELEFON ARAMALARI SONUÇSUZ KALMIŞTI

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel konuya ilişkin açıklamasında, kayıp Ece Gürel’in 11.30’da evden çıktığını, 14.30’da ailesinin ulaşamadığı için aradığın söyledi. Kendisinin de 15.00’te aradığını belirten Sezer Gürel, telefonun çaldığını ancak açılmadığını belirterek telefonun 18.00’e kadar açılmadığını söyledi.

Gürel’in annesi de kayıp kızına 18.00’den sonra ulaşamadığını söyledi.

ARKADAŞIYLA MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel’in yurt dışında bulunan arkadaşlarıyla mesajlaştığı ve Belgrad Ormanları’ndan fotoğraf gönderdiği tespit edilirken, Gürel’in arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım” dediği ve daha sonra “Kayboldum” dediği belirtildi. Sonra bir fotoğraf daha attığı belirlenen Gürel’in "Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı öğrenildi.

Arkadaşının ise bir mesaja cevap verdikten sonra, “kayboldum” mesajını daha sonra fark ederek, "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" mesaj attığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA