İPA, Şubat Raporunu Açıkladı! İstanbul'da Yaşamak Artık Yüzde 54 Daha Pahalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'un şubat ayı Yaşam Maliyeti Raporu'nu açıkladı. Araştırmaya göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 Şubatına kıyasla yüzde 54.47 oranında yükseldi.

İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti şubat ayında 85 bin 453 TL oldu. Bu maliyet ocak ayına göre ise 2 bin 573 TL yükseldi. Bu yüzde 3.10 oranında bir artışa denk geliyor. Temel tüketim maddelerinde ise aylık bazda dikkat çeken artışlar yaşandı. İşte o oranlar:

Domates: Yüzde 4.43 artış

Kadın kazağı: Yüzde 6.68 artış

Kaşar peyniri: Yüzde 5.33 artış

Yıllık bazda yaşanan artışlardan bazıları ise şöyle:

Ağız/diş bakım ürünleri: Yüzde 76.48

Tuvalet kağıdı: Yüzde 95.01

Bisküvi: Yüzde 86.05

Kaynak: Haber Merkezi