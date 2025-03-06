CHP'li Kanko'dan Ekonomi Çıkışı, 'Türkiye Enflasyonda Ambargodaki Ülkeleri Bile Geride Bıraktı'

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye’deki yüksek enflasyonu sert bir dille eleştirerek, ülkenin en krizli bölgelerden bile daha kötü bir tablo çizdiğini vurguladı. TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gıda enflasyonu konusunda savaş ve ambargo altındaki ülkelerden daha kötü durumda olduğunu belirten Kanko, iktidarı yanlış politikalarının halkı giderek daha fazla yoksulluğa sürüklediğini ifade etti.

Türkiye’nin %41,76’lık gıda enflasyonu oranıyla dünya sıralamasında Haiti, Angola, Gana ve Nijerya’yı geride bırakarak 4. sıraya yerleştiğine dikkat çeken Kanko, "40 yıldır ambargo altındaki İran, savaşın yıkımını yaşayan Suriye, topyekûn savaşın içindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu Türkiye’den daha düşükken; halkımıza reva görülen bu ekonomik zulmü ne vicdan ne de akıl kabul eder" dedi.

Kanko, tarımda dışa bağımlılık çiftçiyi üretimden koparan politikalar ve denetimsiz piyasa koşulları gibi nedenlerle vatandaşın market raflarında her gün daha ağır bir faturayla karşılaştığını belirtti.

'EKONOMİ YÖNETİM KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR'

Türkiye’deki gıda enflasyonunun İran’da %27,3, Ukrayna’da ise %20 civarında olduğunu hatırlatan Kanko, mevcut ekonomi yönetiminin başarısızlığının artık saklanamaz hale geldiğini dile getirdi.

İktidarın lüks harcamalarının ve yandaşlara dağıtılan ihalelerin olduğunu vurgulayan Kanko, ekonomik sıkıntının derinleştiğini belirtti: Kanko, "Şatafatlı saraylarda sefahat sürenler, milyonlarca liralık makam araçlarında saltanat sürenler, halka kuru ekmeği lüks görürken; temel gıda ürünlerine erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yandaş müteahhitlere dağıtılan ihaleler, kaynağı belirsiz lüks harcamalar ve halktan kopmuş ekonomi yönetimi, krizi daha da derinleştiriyor” ifadelerini kullandı.

'ARTIK BU DÜZEN DEĞİŞMELİ'

Türkiye’nin sahip olduğu verimli topraklar ve üretken çiftçilerin desteklenmesi halinde bu tablonun tersine çevrilebileceğini vurgulayan Kanko, şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin bereketli topraklarında her yurttaşın sofrasında hakkı vardır. Ancak mevcut iktidar, halkı açlığa mahkûm eden politikalarında ısrar ederek Türkiye’yi dünya enflasyon şampiyonları ligine taşımaktadır. Artık bu düzen değişmeli! Türkiye, adil bir yönetimle bu karanlığı mutlaka aşacaktır!"

Kaynak: Haber Merkezi