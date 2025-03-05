Beylikdüzü'nde Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde kiralık araçla zehir tacirleri yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Beylikdüzü'nde Zehir Tacirlerine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde kiralık otomobille uyuşturucu tacirliği yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalanırken, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.Uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilerek deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından Beylikdüzü’nde çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; M.İ.G.(47) ve N.A.(41) isimli şüphelilerin bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları aracı narkotik madde taşınması ve satışında "ZULA" aracı olarak kullandıkları belirlendi. Plaka bilgileri tespit edilen araç ile M.İ.G. ve N.A. isimli şüpheliler 01.Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İŞBİRLİKÇİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda; paketli ve satışa hazır hale getirilmiş toplam 8 kilo 760 gram esrar, 6 adet satışa hazır halde paketlenmiş 3,60 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 52 bin TL ve 300 Dolar para ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla O.B.(37) ve B.T.(19) isimli şahısların da işbirlikçi olarak beraber uyuşturucu madde satışı yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı. 4 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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