Ciner Grubu'ndan Rekor Hamle! Dünyanın En Büyüğünü Satın Aldılar

Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta ise Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yıllık 5,2 milyon ton üretim yapıyorduk. Bu satın almayla birlikte kapasitemizi 9,5 milyon tona çıkardık ve Çin dışındaki pazarın yüzde 30’unu kapsayan bir firma haline geldik” ifadelerini kullandı.

ABD’DE ÜRETİM VE LOJİSTİK GÜCÜ ARTIYOR

Genesis Alkali’nin Wyoming’de yıllık 4,35 milyon ton kapasiteli iki büyük üretim tesisine sahip olduğu belirtilirken, satın almanın WE Soda’nın küresel pazardaki etkisini artıracağı kaydedildi. Ciner Grubu, ayrıca Oregon’daki 4 milyon ton kapasiteli bir limanın işletme hakkını da devraldı.

"DÜNYA DOĞAL SODA KÜLÜNE YÖNELİYOR"

Soda külü üretiminin sentetik ve doğal yöntemlerle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Usta, çevresel etkileri nedeniyle küresel olarak doğal üretime yönelim olduğunu belirtti. “Dünyada soda külü üretiminin yüzde 70’i sentetik yöntemle yapılıyor, ancak çevresel baskılar nedeniyle ülkeler doğal üretime yöneliyor. ABD’de bu alanda büyümeye devam edeceğiz” dedi.