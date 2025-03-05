Ciner Grubu'ndan Rekor Hamle! Dünyanın En Büyüğünü Satın Aldılar
Ciner Grubu’na bağlı WE Soda, ABD merkezli Genesis Alkali’yi 1 milyar 425 milyon dolara satın alarak dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi. Bu dev satın almayla birlikte şirketin yıllık üretim kapasitesi 9,5 milyon tona ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
WE Soda, Genesis Energy bünyesinde faaliyet gösteren Genesis Alkali’nin satın alma işleminin 28 Şubat 2025 itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, bu satın almanın üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra coğrafi çeşitlilik, müşteri erişimi ve tedarik zinciri altyapısını güçlendirdiği vurgulandı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞAL SODA KÜLÜ ÜRETİCİSİYİZ"
WE Soda CEO’su Alasdair Warren, satın almanın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Genesis Alkali’nin satın alınmasıyla birlikte artık dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisiyiz. Bu hamle, operasyonel ve coğrafi çeşitliliğimizi artırarak küresel ölçekte büyümemizi hızlandırıyor” dedi. Warren, firmanın tamamen doğal yöntemlerle üretim yapan tek üretici olduğunu da vurguladı.
Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta ise Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de yıllık 5,2 milyon ton üretim yapıyorduk. Bu satın almayla birlikte kapasitemizi 9,5 milyon tona çıkardık ve Çin dışındaki pazarın yüzde 30’unu kapsayan bir firma haline geldik” ifadelerini kullandı.
ABD’DE ÜRETİM VE LOJİSTİK GÜCÜ ARTIYOR
Genesis Alkali’nin Wyoming’de yıllık 4,35 milyon ton kapasiteli iki büyük üretim tesisine sahip olduğu belirtilirken, satın almanın WE Soda’nın küresel pazardaki etkisini artıracağı kaydedildi. Ciner Grubu, ayrıca Oregon’daki 4 milyon ton kapasiteli bir limanın işletme hakkını da devraldı.
"DÜNYA DOĞAL SODA KÜLÜNE YÖNELİYOR"
Soda külü üretiminin sentetik ve doğal yöntemlerle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Usta, çevresel etkileri nedeniyle küresel olarak doğal üretime yönelim olduğunu belirtti. “Dünyada soda külü üretiminin yüzde 70’i sentetik yöntemle yapılıyor, ancak çevresel baskılar nedeniyle ülkeler doğal üretime yöneliyor. ABD’de bu alanda büyümeye devam edeceğiz” dedi.
BÜYÜK YATIRIM HAMLESİ
Ciner Grubu’nun Türkiye ve ABD’deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Gürsel Usta, Kazan Soda’daki kapasite artışıyla Türkiye’deki üretimi 6 milyon tona çıkaracaklarını ve ilave olarak 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştireceklerini belirtti.
2024’te 957 milyon dolarlık ihracat yapan şirketin, yeni yatırımlarla bu rakamı 1,1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği, uzun vadede ise 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı planladığı kaydedildi.
Ciner Grubu’nun Eti Soda ve Kazan Soda adına 480 megavatlık güneş enerjisi yatırımı için 300 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı, ayrıca 30 milyon dolarlık demiryolu taşımacılığı, 40 milyon dolarlık sodyum bikarbonat üretimi ve 20 milyon dolarlık sıvılaştırılmış karbondioksit üretimi gibi projelere yatırım yaptığı belirtildi.
Toplamda 35 milyar TL’yi aşan yatırımlarla Ciner Grubu, hem Türkiye’de hem de küresel pazarda büyüme hedeflerini güçlendiriyor.