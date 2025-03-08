Bakan Yerlikaya: 2 Müfettiş Görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rana El Selci olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2 müfettişin görevlendirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Sokak hayvanlarıyla ilgili - mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Ya bu işi yapacaklar. Ben de hukuk bana ne hak veriyorsa yapacağım.

Kars'ta Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuşan Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var. Kurulacak komisyon şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı bakılacak. Konya'daki acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde böyle olaylar olduğu zaman bakanlık olarak müfettiş gönderdik. Onlara şunu söylüyoruz; Gidin bakın. Bundan sonra söz veriyorum. 30 büyükşehirde, 51 ilde, buradan sesleniyorum. Biz bu sorumluluğumuzu, bu kanunun gereğini yapmak zorunda. Hayvanlarımızı seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Benim evde 3 kedim var.

Sokak hayvanlarıyla ilgili - mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Ya bu işi yapacaklar. Ben de hukuk bana ne hak veriyorsa yapacağım.