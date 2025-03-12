Uşak’ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Uşak’ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Ev baskınında 117 adet tarihi obje ele geçirildi.

Uşak’ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Uşak’ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, elindeki değerli tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulubey ilçesinde tarihi eser ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Şüphelinin evine düzenlenen baskında 117 adet tarihi obje, 2 el dedektörü, 2 maden eritme takozu, ruhsatsız bir av tüfeği, 7 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uşak’ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe - Resim : 1

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturmanın devam ettiği ve ele geçirilen eserlerin incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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