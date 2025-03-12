İmamoğlu Doğruladı! 'Diploması Yasal' Diyen Dekan İstifa Ettirildi: 'Öyle Baskı Yaptılar ki...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor. çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu hakkında 5 yıl önce CİMER'e yapılan şikayet ve İstanbul Üniversitesi'nin verdiği cevap ortaya çıkmıştı. 15 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayette İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptığının tespiti halinde "kamu vicdanı açısından menfaatin" geri alınması talep edildi. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş hakkında CİMER'e yapılan şikayet sonrasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili yanıt talep edildi. Yanıtta İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifadeleri yer aldı.

DEKAN İSTİFA ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatay geçişinin usule uygun olduğuna dair cevap yazan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Kamil Ahmet Köse'nin görevinden istifa ettirildiğini açıkladı. Köse'nin istifasını duyuran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'ÖYLE CANINDAN BEZDİRDİLER Kİ...'

"Bu süreçte daha önce, 2020 yılında diplomamı sorgulayan CİMER'e fakültem tarafından İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur raporu verilmişti. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. 2020'de sormuş, fakülte cevap vermiş. Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki... Yılların bilim insanı istifa etmek zorunda kaldı. Dertleri ne? Ekrem'in diplomasını iptal ettirecekler. Bu kötülük, bu kötü akıl, bu Cumhurbaşkanı'nın ürettiği korku iklimi düzgün, namuslu insanlara yüklediği yükün karşılığıdır. Yılların bilim insanına bile bunu yaptırdılar. Allah sizi ıslah etsin.

Kaynak: Haber Merkezi