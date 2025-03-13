Taşova’da Yeşilırmak Kıyısında Yangın Paniği

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuruyan sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, iki itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülerek bölgedeki daha büyük bir yangının önüne geçildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: İHA