Konya'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde tadilat yaptığı evin ikinci katından düşen işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Konya'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, merkez Kemaliye Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Hüseyin Kutun (59), tadilat çalışmaları sırasında balkondan düşerek yere çakıldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hüseyin Kutun, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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