Türkiye, 2024'ün Son Çeyreğinde G20'nin En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Oldu

Türkiye, 2024’ün son çeyreğinde yüzde 1,7 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.

Türkiye, 2024'ün Son Çeyreğinde G20'nin En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinin 2024 yılının son çeyreğine ait ekonomik büyüme rakamlarını yayımladı. Verilere göre, söz konusu dönemde G20 ülkelerinde ortalama büyüme yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE, G20’NİN LİDERİ OLDU

Türkiye, bu dönemde kaydettiği yüzde 1,7’lik büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Çin ve Hindistan ise yüzde 1,6 büyüme ile Türkiye’nin ardından geldi. Endonezya ise yüzde 1,2’lik büyüme ile bu sıralamayı takip etti.

ABD VE AVRUPA'DA DÜŞÜK BÜYÜME

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüme kaydederken, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 0,4 ve İngiltere’de yüzde 0,1 büyüme görüldü. Almanya ekonomisi ise yüzde 0,2 daralma yaşarken, Fransa’daki büyüme oranı da yüzde 0,1 azaldı. Meksika ekonomisi ise yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

2024 YILININ TAMAMINA YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

OECD'nin 2024 yılına ilişkin yıllık büyüme tahminlerine göre, G20 ülkeleri 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme gösterdi. Bu oran, 2023'teki yüzde 3,4 seviyesinden bir yavaşlama yaşandığını ortaya koyuyor.

HİNDİSTAN VE ÇİN, BÜYÜME LİDERLERİ

2024’te Hindistan, yüzde 6,7 ile en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek G20 ülkeleri arasında zirveye yerleşti. Hindistan’ı yüzde 5’lik büyüme ile Çin ve Endonezya takip etti. Türkiye ise yüzde 3,2’lik büyüme ile bu ülkeleri izledi.

Kadınlar El Ele Verdi, Ekmeklerini Çamurdan Çıkarıyorlar: Tanesini 1500 Liradan Satıyorlar!Kadınlar El Ele Verdi, Ekmeklerini Çamurdan Çıkarıyorlar: Tanesini 1500 Liradan Satıyorlar!Ekonomi

ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş GösterdiABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş GösterdiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye ABD Avrupa Almanya
ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi
Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın Apple'da Büyük Güvenlik Açığı! 1,5 Milyar Cihaz Risk Altında: Iphone'u Olanlar Hemen Bunu Yapsın
2025 Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı? 2025 Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı?
Zabıta Hepsine El Koydu: 2 Bin 997 Tanesi Men Edildi Zabıta Hepsine El Koydu: 2 Bin 997 Tanesi Men Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek