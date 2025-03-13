Türkiye, 2024'ün Son Çeyreğinde G20'nin En Hızlı Büyüyen Ekonomisi Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinin 2024 yılının son çeyreğine ait ekonomik büyüme rakamlarını yayımladı. Verilere göre, söz konusu dönemde G20 ülkelerinde ortalama büyüme yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE, G20’NİN LİDERİ OLDU

Türkiye, bu dönemde kaydettiği yüzde 1,7’lik büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Çin ve Hindistan ise yüzde 1,6 büyüme ile Türkiye’nin ardından geldi. Endonezya ise yüzde 1,2’lik büyüme ile bu sıralamayı takip etti.

ABD VE AVRUPA'DA DÜŞÜK BÜYÜME

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüme kaydederken, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 0,4 ve İngiltere’de yüzde 0,1 büyüme görüldü. Almanya ekonomisi ise yüzde 0,2 daralma yaşarken, Fransa’daki büyüme oranı da yüzde 0,1 azaldı. Meksika ekonomisi ise yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

2024 YILININ TAMAMINA YÖNELİK ÖNGÖRÜLER

OECD'nin 2024 yılına ilişkin yıllık büyüme tahminlerine göre, G20 ülkeleri 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme gösterdi. Bu oran, 2023'teki yüzde 3,4 seviyesinden bir yavaşlama yaşandığını ortaya koyuyor.

HİNDİSTAN VE ÇİN, BÜYÜME LİDERLERİ

2024’te Hindistan, yüzde 6,7 ile en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek G20 ülkeleri arasında zirveye yerleşti. Hindistan’ı yüzde 5’lik büyüme ile Çin ve Endonezya takip etti. Türkiye ise yüzde 3,2’lik büyüme ile bu ülkeleri izledi.

Kaynak: AA