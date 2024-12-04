Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Sağlık Durumu Belli Oldu

Uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan Yeşilçam’un usta ismi Kadir İnanır hafta başında doktorlarının onay vermesiyle birlikte evine döndü. Usta oyuncunun hastaneye geri dönüp dönmeyeceği ise kontrollerden sonra belli olacak.

Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Sağlık Durumu Belli Oldu

Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve Eylül ayının ortası itibariyle de yürüyüş yapmaya ve yemek yemeye başlayan Kadir İnanır, doktorlarının onay vermesinin ardından hastaneden taburcu olarak evine geçti.

Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Sağlık Durumu Belli Oldu - Resim : 1

BİR HAFTA BOYUNCA GÖZLENECEK

Bir hafta boyunca evinde kalacak olan Yeşilçam’ın efsane isminin, hastaneye dönüp dönmeyeceği ise yaklaşık bir hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.

Yeşilçam'ın Usta İsmi Kadir İnanır'ın Son Sağlık Durumu Belli Oldu - Resim : 2

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK SORUNLARI

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınarak tedbir amacıyla entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarıldı, 4 Nisan'da da taburcu olmuştu..

Geçen ağustos ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır'ın tedavisi uzun süredir hastanede sürüyordu.

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Kaynak: Magazin Burada

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