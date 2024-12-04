Ünlü Şef Danilo Zanna'nın Restoran Fişi Ortaya Çıktı! 7 Kişi Bakın Ne Kadar Ödedi...
Danilo Zanna'nın Bağdat Caddesi'ndeki restoranında 7 kişilik kahvaltı fişi sosyal medyada gündem oldu. Toplamda 17.528 TL ödendiği belirtilen fişte, servis ücreti olarak 1.714 TL'lik bir ödeme de dikkat çekti.
MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Danilo Zanna, Türkiye'deki restoranlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açarak Milano konseptiyle dikkat çekmişti. Zanna, "İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. Türkiye’de olduğu kadar popüler olmasam da burada popülaritem hızla artıyor," demişti.
Ancak son günlerde Zanna'nın restoranına giden 7 kişinin kahvaltı fişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 7 kişilik kahvaltının toplam maliyeti 17.528 TL olarak hesaplandı. Adisyonda, 1.714 TL'lik servis ücreti de yer alıyordu. Bu yüksek fiyat, sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı.
İşte o adisyon:
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