Ünlü Şef Danilo Zanna'nın Restoran Fişi Ortaya Çıktı! 7 Kişi Bakın Ne Kadar Ödedi...

MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Danilo Zanna, Türkiye'deki restoranlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açarak Milano konseptiyle dikkat çekmişti. Zanna, "İtalya’da bir börekçi açmayı hayal ediyorum. Türkiye’de olduğu kadar popüler olmasam da burada popülaritem hızla artıyor," demişti.

Ancak son günlerde Zanna'nın restoranına giden 7 kişinin kahvaltı fişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 7 kişilik kahvaltının toplam maliyeti 17.528 TL olarak hesaplandı. Adisyonda, 1.714 TL'lik servis ücreti de yer alıyordu. Bu yüksek fiyat, sosyal medyada geniş tartışmalara yol açtı.

İşte o adisyon: