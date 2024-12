Eminem'in Acı Günü

ABD'li ünlü rapçi 'Eminem' olarak bilinen Marshall Bruce Mathers, aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü rapçinin annesi Debbie Nelson, 69 yaşında hayatını kaybetti. Nelson'un bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Nelson'ın 2 Aralık Pazartesi akşamı St Joseph, Mo.'da akciğer kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği bildirildi.

EMİNEM KİMDİR?

Marshall Bruce Mathers III (d. 17 Ekim 1972), profesyonel olarak Eminem olarak bilinen Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısıdır. Orta Amerika'da hip hop'u popülerleştirmesiyle tanınır ve tüm zamanların en büyük rapçilerinden biri olarak kabul edilir.

Onun küresel başarısı ve beğeni toplayan eserlerinin, popüler müzikte beyaz rapçilerin kabul edilmesinin önündeki ırksal engelleri yıktığı kabul ediliyor. 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındaki aşırı çalışmalarının çoğu onu tartışmalı bir figür haline getirirken, Amerikan alt sınıfının popüler endişesinin bir temsili haline geldi ve çeşitli türlerde çalışan birçok sanatçı tarafından ve onlar üzerinde bir etki olarak gösterildi.

Amerikalı rap müzik sanatçısı Eminem'in ilk stüdyo albümü Infinite'dir. Bağımsız plak şirketi Web Entertainment tarafından 1996'da çıkartılmıştır. 1999 yılında çıkardığı ilk ciddi albümü The Slim Shady LP ile şöhrete ulaştı ve bu albümle En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazandı. Bir sonraki albümü The Marshall Mathers LP, en hızlı satan rap albümü olarak tarihe geçti. Bu albümle yakaladığı başarıyla kendi plak şirketi Shady Records'u kuran Eminem, arkadaşlarıyla birlikte planladığı hiphop grubu projesi D12'i de hayata geçirme fırsatı buldu. The Marshall Mathers LP ve üçüncü albümü The Eminem Show ile de Grammy ödüllerini başkasına kaptırmayan Eminem, müzik endüstrisindeki ilk işi olan ve kendisinin kurgusallaştırılmış bir versiyonunu oynadığı 8 Mil filmindeki "Lose Yourself" şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı dalında Akademi Ödülü'ne layık görüldü. Tüm zamanların en iyi rapçilerinden biri olarak kabul edilen Eminem, 2004'te çıkardığı Encore albümünden sonra bir duraksama dönemine girdi. Ancak daha sonra çalışmalarına devam eden sanatçı, 19 Mayıs 2009'da, 2004'ten beri ilk albümü olan Relapse'yi çıkarttı. 2010 yılında Eminem yedinci stüdyo albümü Recovery'yi çıkarttı.

Albüm, sanatçının ABD'de bir numara olan arka arkaya altıncı albümü oldu ve uluslararası piyasada da başarılı olarak birçok ülkede bir numaraya oturdu. ABD'de Billboard 200 listelerinde 7 hafta boyunca bir numarada kaldı. Sekizinci albümü The Marshall Mathers LP 2, Kasım 2013'te piyasaya çıktı. Ardından 2017'de Revival ve 2018'de Kamikaze albümlerini çıkaran Eminem 2020 yılında Music to Be Murdered By albümüyle 2 yıl sonra yeniden piyasaya döndü Nielsen SoundScan'e göre Eminem 2000'li yılların en çok satan sanatçısıdır ve 100 milyonun üzerinde albüm satmıştır. Bu rakamla gelmiş geçmiş en çok satanlar arasına da girmektedir.

Eminem, Rolling Stone dergisinin Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı listesinde 82 numarada yer aldı. Ayrıca Vibe dergisi tarafından 2008 yılında gelmiş geçmiş en iyi rapçi ilan edildi. Şu ana kadar D12 ile birlikte çıkardığı albümler de dahil olmak üzere toplam 10 albümü (8 solo, 2 D12 ile) Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya ulaştı. Ayrıca tüm dünyada 13 teklisi listelerde 1 numara oldu. Aralık 2009'da Billboard dergisi tarafından son on yılın sanatçısı ilan edildi.

The Eminem Show, The Marshall Mathers LP ve Encore albümlerinin yine Billboard tarafından son on yılın sırasıyla 3. 7. ve 40. en çok satan albümleri olduğu açıklandı. Billboard'a göre, Eminem'in iki albümü 2000'lerin en çok satan 5 albümü arasında yer alıyor. Eminem, Birleşik Krallık'ta da 12.5 milyon albüm sattı.