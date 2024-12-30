2 Ay Önce Dünyaevine Girmişti... 28 Yaşındaki Genç Kalbine Yenik Düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan 28 yaşındaki Selim Engin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 2 ay önce dünyaevine girdiği öğrenilen Selim Engin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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2 Ay Önce Dünyaevine Girmişti... 28 Yaşındaki Genç Kalbine Yenik Düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında fenalaşan Selim Engin (28) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

MAÇ YAPARKEN YERE YIĞILDI

28 Aralık'ta Selim Engin arkadaşlarıyla maç yaptığı halı saha aniden yere yığıldı. Engin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 ay önce evlendiği öğrenilen Selim Engin'in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Engin, Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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