‘Kafama Silah Dayayıp Altınlarımı Çaldılar’ Diye Ağlamıştı! Valilik Gerçeği Açıkladı, Duyan ‘Pes’ Dedi
Hatay’da evlerine hırsız girdiğini, kafalarına silah dayayarak altınlarını çaldığını söyleyen ailenin yalanını valilik ortaya çıkardı. “Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar” diyen kadının bileziklerini, kumar oynayan oğluna verdiği ortaya çıktı.
Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini, 2 bileziklerini çaldıklarını öne sürdü. A.K., eve giren 2 kişinin eşinin kafasına silah dayayarak 2 bileziğini alıp kaçtığını söyledi.
Olay sonrası gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, ev hayaliyle biriktirdiği bileziklerinin çalınmasına isyan etti. Hatay Valiliği, yaşlı çifti ağlatan hırsızlık olayının aslını açıkladı. A.K.’nın bileziklerini 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiği ortaya çıktı.
KUMAR OYNAYAN OĞLUNA VERMİŞ
Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar şöyle ifade edildi: Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir.
Kaynak: İHA