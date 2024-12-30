‘Kafama Silah Dayayıp Altınlarımı Çaldılar’ Diye Ağlamıştı! Valilik Gerçeği Açıkladı, Duyan ‘Pes’ Dedi

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini, 2 bileziklerini çaldıklarını öne sürdü. A.K., eve giren 2 kişinin eşinin kafasına silah dayayarak 2 bileziğini alıp kaçtığını söyledi.

Olay sonrası gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, ev hayaliyle biriktirdiği bileziklerinin çalınmasına isyan etti. Hatay Valiliği, yaşlı çifti ağlatan hırsızlık olayının aslını açıkladı. A.K.’nın bileziklerini 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiği ortaya çıktı.

KUMAR OYNAYAN OĞLUNA VERMİŞ

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar şöyle ifade edildi: Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir.

Kaynak: İHA