‘Kafama Silah Dayayıp Altınlarımı Çaldılar’ Diye Ağlamıştı! Valilik Gerçeği Açıkladı, Duyan ‘Pes’ Dedi

Hatay’da evlerine hırsız girdiğini, kafalarına silah dayayarak altınlarını çaldığını söyleyen ailenin yalanını valilik ortaya çıkardı. “Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar” diyen kadının bileziklerini, kumar oynayan oğluna verdiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini, 2 bileziklerini çaldıklarını öne sürdü. A.K., eve giren 2 kişinin eşinin kafasına silah dayayarak 2 bileziğini alıp kaçtığını söyledi.

‘Kafama Silah Dayayıp Altınlarımı Çaldılar’ Diye Ağlamıştı! Valilik Gerçeği Açıkladı, Duyan ‘Pes’ Dedi - Resim : 1

Olay sonrası gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, ev hayaliyle biriktirdiği bileziklerinin çalınmasına isyan etti. Hatay Valiliği, yaşlı çifti ağlatan hırsızlık olayının aslını açıkladı. A.K.’nın bileziklerini 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiği ortaya çıktı.

‘Kafama Silah Dayayıp Altınlarımı Çaldılar’ Diye Ağlamıştı! Valilik Gerçeği Açıkladı, Duyan ‘Pes’ Dedi - Resim : 2

KUMAR OYNAYAN OĞLUNA VERMİŞ

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin detaylar şöyle ifade edildi: Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K’nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir.

‘Kafama Silah Dayayıp Altınlarımı Çaldılar’ Diye Ağlamıştı! Valilik Gerçeği Açıkladı, Duyan ‘Pes’ Dedi - Resim : 3

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor 1 Kaşık Eklenmeliymiş : Taze Fasulyeyi Doyurucu Hale Getiriyor
İstiklal Caddesi'ni Kana Bulamıştı! Ahlam Albashir'e Yardım Eden İki Kişi Yakalandı İstiklal Caddesi'ndeki Bombalı Saldırıda Yeni Gözaltı
Ankara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi Aranıyor Ankara'da Terör Operasyonu! Bir IŞİD Şüphelisi Aranıyor
Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor