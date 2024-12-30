Tarih Verildi: İstanbul'a 15 Gün Boyunca Kar Yağacak

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde, İstanbul’da bu kış beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Köse, Ocak ayının ilk günlerinde yağmur beklenmediğini ancak ilerleyen günlerde soğuk havanın etkisiyle kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

BALKANLARDAN SOĞUK HAVA DALGASI

Ahmet Köse, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayının ilk haftasında yağış beklemiyoruz. Yeni yılın ilk günleri yağışsız geçecek, ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla yağışlar yeniden başlayacak. Tahminlerimize göre, Ocak ortasından Şubat sonuna kadar İstanbul’da toplamda yaklaşık 15 gün sürecek kar yağışı bekliyoruz."

Bu açıklamalar, İstanbul’da kış mevsimine dair merakla beklenen tahminlere ışık tutarken, şehirde soğuk hava hazırlıklarının da hızlanmasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi