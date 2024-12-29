Kar Sevinci Kabusa Döndü! Dakikalarca Yardım Beklediler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar sevinci yaşamak için yola çıkan sürücüler yolda mahsur kaldı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yolda kalan araçları kenara çekmek için sürücülere yardım etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Zincir takmadan rampayı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları yoldan çıkarak mahsur kaldı.
Yolda kalan çok sayıda araç yolu kapattı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yolda kalan araçları kenara çekmek için sürücülere yardım etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA