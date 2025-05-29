Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edeceği Tarihi Açıkladı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2 Haziran’da tutuklu CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edeceği Tarihi Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Yavaş, 2 Haziran Pazartesi günü Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu.

Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edeceği Tarihi Açıkladı - Resim : 1

'PAZARTESİ ZİYARET EDECEĞİM'

Yavaş, ‘Geçen hafta izin verilmemişti, pazartesi günü İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki izin çıkacak’ dedi.

'HUKUKA AYKIRI'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, şunları söyledi: Anayasa'nın 26 maddesine aykırı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Sonucunda takipsizlik kararı bile çıkması mümkün. Hem hukuka hem Anayasa aykırıdır. Zarar gören adalet duygusu oluyor.

Mansur Yavaş'tan CHP'nin Ankara Mitingine Çağrı: 'Demoktarik Bir Türkiye İçin Ses Olacağız'Mansur Yavaş'tan CHP'nin Ankara Mitingine Çağrı: 'Demoktarik Bir Türkiye İçin Ses Olacağız'Siyaset

AKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç DuyurusuAKP'li İsimden Mansur Yavaş'a Suç DuyurusuGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Ünlü Özel Okulda Cinsel Saldırı Skandalı: Öğretmen Şikayetçi Oldu, Müdür Hakkında Dava Açıldı Ünlü Özel Okulda Cinsel Saldırı Skandalı: Öğretmen Şikayetçi Oldu, Müdür Hakkında Dava Açıldı
Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu
Herkes Öylesine Yediği Sebzenin Faydalarını Duyunca İnanamayacaksınız Herkes Öylesine Yediği Sebzenin Faydalarını Duyunca İnanamayacaksınız
Sayı Giderek Katlanıyor: Bir Genç Daha Halı Sahada Aniden Öldü Bir Genç Daha Halı Sahada Aniden Öldü
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Fırsat! 13 Bin TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Daireler Satışta
Türkiye'de Satılan Ünlü Deodorant Markasında Büyük Skandal: Sakın Kullanmayın Ünlü Deodorant Markasında Skandal
Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı
Güneşten Kaçırılan Hasat: Güneş Patlatmasın Diye Erkenden Toplanıyor, Her Damlası Altın Değerinde Satılıyor Güneşten Kaçırılan Hasat: Güneş Patlatmasın Diye Erkenden Toplanıyor, Her Damlası Altın Değerinde Sa