Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Edeceği Tarihi Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Yavaş, 2 Haziran Pazartesi günü Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu.

'PAZARTESİ ZİYARET EDECEĞİM'

Yavaş, ‘Geçen hafta izin verilmemişti, pazartesi günü İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki izin çıkacak’ dedi.

'HUKUKA AYKIRI'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, şunları söyledi: Anayasa'nın 26 maddesine aykırı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Sonucunda takipsizlik kararı bile çıkması mümkün. Hem hukuka hem Anayasa aykırıdır. Zarar gören adalet duygusu oluyor.

Kaynak: ANKA