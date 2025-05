Bakan Kurum Yıl Sonu İçin Hedefi Açıkladı: 'Deprem Bölgesini Ayağa Kaldıracağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gitti. Bakan Kurum ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığında teşkilat buluşması programına katılarak bir konuşma yaptı. Bakan Kurum, güçlü Türkiye için yepyeni bir aşamaya geçildiğine dikkat çekerek terörle mücadelede önemli bir eşikte olunduğunu belirtti.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA DURACAĞIZ'

Terörsüz Türkiye döneminin kapılarını açtıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Göreceksiniz terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın tamamına refah, huzur ve mutluluk getirecek. Bununla beraber inşallah sivil anayasamızı da yaptığımızda, ekonomimiz, savunma sanayimiz, şehirlerimiz daha da güçlenecek. AK Parti teşkilatları olarak bu tarihi süreçte sorumluluğumuz her zamankinden daha da büyüktür. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracağız. Bizim liderimiz her kararını milletle birlikte alan, milletiyle arasında 'kara sevda' olan bir liderdir. Liderimizi siyasete sokan da, onu bu şerefli makama getiren de sevdalısı olduğu bu millettir" diye konuştu.

'BU YIL 453 BİN EV TESLİM EDECEĞİZ'

Deprem bölgelerindeki çalışmaların ardından tüm Türkiye genelindeki çalışmaların yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, "Milletimize söz verdik, deprem bölgesini tamamen ayağa kaldıracağız. Yıl sonuna kadar 453 bin yuvayı teslim edeceğiz ve dünyaya 'bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa sürede sözünü tutmak nasıl olurmuş' göstereceğiz. Rahmetli Erbakan hocamız 'dava adamı, içten yanmalı motor gibidir; her şart altında çalışır' derdi. Biz de şartlar ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki işlerimizi bitirir bitirmez, başta İstanbul olmak üzere bu bilgiyi bu tecrübeyi tüm Türkiye'ye yayacağız. Şunu asla unutmayacağız 'Türk beklenendir, Türkiye umut edilendir.' Türkiye Yüzyılı'nı tüm insanlık beklemektedir" ifadelerini kullandı.

