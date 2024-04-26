İddialar gerçek çıktı: NOW TV o dizinin fişini çekti

NOW'un sevilen dizisinden şaşırtan final kararı geldi. Henüz 6 bölüm yayımlanan dizi 7. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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İddialar gerçek çıktı: NOW TV o dizinin fişini çekti

NOW ekranlarında geçtiğimiz ay yayımlanmaya başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisinden şaşırtan final kararı geldi. Henüz 6 bölüm yayımlanan dizi cumartesi günü yayımlanacak olan bölüm ile final yapacak.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 9 Mart tarihinde ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almıştı.

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin değişen hayatına yer verilen dizide Nilsu Berfin Aktaş İnci karakterine hayat veriyordu.

ŞEVKET ÇORUH'LA İLGİLİ İDDİALAR GERÇEK ÇIKTI

NOW TV ekranlarında yayımlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinin final yapmasıyla boşta kalan Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisine geri döneceği öne sürülmüştü. Şevket Çoruh hakkındaki iddia gerçek çıktı.

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SON BÖLÜMDE OLANLAR...

Mert’in pişmanlığı daha da artmıştır. İnci ve Mustafa ile yüzleşecektir. Fakat Mustafa bu aileyi kimsenin yıkamayacağını Mert’e belli eder. İnci’nin çalıştığı hastanede bir hasta yakını herkesi rehin alır. İnci’yi haberlerde gören Mert hastaneye koşar. İnci’yi Mert mi yoksa Mustafa mı kurtaracaktır? Mert’in Masal’ın gerçek babası olduğunu aileler öğrenecek midir?

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