Bahçeli'nin yüzündeki morluğun sebebi belli oldu: Ayağı takılıp düşmüş

Bu sabah yerel seçimler için oy vermeye giden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkati çekti.

76 yaşındaki liderin baş bölgesinde yer alan morluklar sağlığı konusunda endişelere neden olurken T24 yazarı Ertuğrul Özkök, Bahçeli'ye neler olduğunu yazdı.

Özkök, konuya ilişkin olarak Bahçeli'ye yakın kaynaklarla konuştuğunu belirterek "Ciddi bir şey yok. İki hafta önce sabah uyanıp televizyonun uzaktan kontrol aletini almaya giderken ayağı takılıp düşmüş. Bu arada alnını da yere vurmuş. Vücudunda kırık yok. Sadece kolunda 20 cm boyunda bir çatlak" dedi.