Devlet Bahçeli oyunu kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti
Yerel seçim mesaisinde ortalarda görünmeyen Devlet Bahçeli, oy kullanmak için geldiği okulda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Günler sonra kameraların karşısına geçen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde de görünmeyen Bahçeli'nin mitinge neden katılmadığı merak ediliyordu.
Bahçeli bugün ortaya çıktı.
Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü.
Devlet Bahçeli oyunu kullandı: Kolunun sargılı ve yüzünde morluklar olduğu görüldü. pic.twitter.com/J33o0lPSTV— Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 31, 2024
Son Güncelleme: