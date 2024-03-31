Şanlıurfa'da "Para karşılığı AKP'ye oy verdiler" iddiası: Whatsapp'tan görüntüleri paylaştılar
Şanlıurfa'nın Serekaniye ilçesinde bazı seçmenlerin para karşılığında AK Parti'ye oy verdiği ve kurdukları WhatsApp grubunda oy pusulalarının fotoğraflarını paylaştığı iddia edildi.
Oy verme işlemlerinin devam ettiği Şanlıurfa'nın Serekaniye ilçesinde, bazı seçmenlerin para karşılığı AK Parti'ye oy kullandığı iddia edildi.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, para karşılığı oy kullandığı iddia edilen seçmenler, kurulan WhatsApp grubunda AK Parti'ye oy verdikleri pusulaların fotoğraflarını paylaştı.
‘Atilla Ocağı’ adı verilen grupta 296 kişinin ekli olduğu görüldü.
Oy kullanırken fotoğraf çekmenin oyun geçersiz sayılması için yeterli bir belge olduğunu belirten DEM Partili avukatlar, konuya dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunacak.