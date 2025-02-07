Müge Anlı'ya Canlı Yayında Tehdit: Öfkeden Çılgına Döndü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konular film sahnelerini aratmıyor. Seyirciler program başlar başlamaz televizyon karşısında yerini alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de dikkat çeken anlara tanıklık etti.

20 yaşındaki Hatice Demir, 10 Kasım 2024'te Manisa'dan kayboldu. Ailesi kızlarının, halasının damadı olan 45 yaşındaki Ufuk Erdoğan tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Aylardır ailesinin sesini bile duymadığı 20 yaşındaki Hatice Demir bugün bulundu. Canlı yayına bağlanan Hatice, kuzeninin eşi olan Ufuk ile birlikte olduğunu ve evlendiklerini söyledi.

Müge Anlı ise bu durum karşısında, "O adam senin enişten, ailene dön" çağrısında bulundu.

TEHDİT ETTİ

Telefonu alan Ufuk Erdoğan, Müge Anlı'yı tehdit ederek, "Biz zor şartlar altında bir yuva kurduk, siz canlı yayında bu yuvayı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Ben şimdi gider bir emniyete sizi şikayet ederim" dedi.

'SÜTLÜ KAHVE İÇ'

Tehdit karşısında küplere binen Müge Anlı ise "Git bir de sütlü kahve iç. Sen beni tehdit edemezsin. Bir kere yaptığın hatayı anla" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi