Zeynep Bastık'tan çok konuşulan 'Lan' şarkısıyla ilgili samimi itiraf

Zeynep Bastık, son dönemde olay olan ünlü şarkıcı ve besteci Mabel Matiz imzalı 'Lan' şarkısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Delirmek Üzereyim'

Bastık, gündemden düşmeyen 'Lan' adlı şarkısıyla ilgili, "Ben şu an mutluluktan delirmek üzereyim. Şarkımız global listede 21'nci sırada ve tek Türkçe şarkı. Her gün bir başarıya imza atıyoruz ve neyi kutlayacağımızı şaşırdık. Üst üste gelen rekoru hâlâ sindiremedik. Acayip şeyler yaşanıyor şu an" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki popçu, "Şarkının adı 'Lan' ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatımda da kullanıyorum bu kelimeyi. Kim kullanmıyor ki?" diyerek gülümsedi.

'İstanbul'u Terk Etmedim'

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştiğine ilişkin sık sık magazin basınında yer alan haberlere için açıklamalarda bulunan Bastık, İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuduğunu belirterek şunları söyledi;

"Arkadaşlar ben İzmir'e taşınmadım, bunu bilmenizi isterim. Sık sık gidip geliyorum sadece. Israrla 'Zeynep Bastık, İstanbul'u terk etti' haberleri yapılıyor ama buradayım. Pastoral bir yaşam sürüyorum orada. Hayatımı da yalnız yaşıyorum."

Öte yandan özel hayatına dair de açıklamada bulunana genç popçu, "Erkek arkadaşım var ama evlerimde tek başımayım" dedi.