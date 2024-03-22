Saray'dan kayıp Prenses Kate hakkında açıklama

Geçirdiği ameliyat sonrası uzun zamandır kamuoyu karşısına çıkmayan ve bu nedenle hakkında pek çok spekülasyon yapılan Prenses Kate Middleton ile ilgili Kensington Sarayı'ndan açıklama geldi

Saray'dan kayıp Prenses Kate hakkında açıklama

Prenses Kate Middleton'ın geçirdiği karın bölgesi ameliyatından bu yana ortada görünmemesi, çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde market alışverişi sonrası eşi Prens William ile birlikte çekilen görüntüsü paylaşılan Prenses Kate hakkında, görüntünün sahte olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Çiftin boy farkı, görüntüdeki kadının elmacık kemiklerinin çıkıklığı, çok zayıf olması gibi çeşitli detaylar, onun Kate Middleton olmadığına dair kanıt olarak öne sürüldü.

Sağlık durumu kötü olduğu için ortada olmadığı, Prens William'ın kendisini aldattığını öğrendiği için ayrıldığı gibi dedikodular da Prenses Kate'in yokluğunda konuşulanlar arasındaydı.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ PROJESİNİ GELİŞTİRİYOR

Ortaya çıkan görüntünün bile Kate Middleton'ın nerede olduğu sorusuna yanıt vermeye yetmediği görülürken, Kensington Sarayı'ndan açıklama geldi. Bu açıklamayla birlikte, 16 Ocak'ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olan 42 yaşındaki Prenses Kate'in evden çalıştığı öğrenildi.

Kensington Sarayı, Prenses'in Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'yle, özellikle de geçen yıl başlattığı 'Shaping Us' projesiyle ilgili çalıştığını duyurdu.

Karın ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken resmi etkinliklere katılmayan Prenses, Windsor'daki evinde, projesi üzerinde çalışıyor. Peki, Kate Middleton ne zaman kamuoyu karşısında kraliyet görevlerine dönecek?

ORDU İŞE DÖNÜŞ TARİHİ VERDİ

Mart ayı başında İngiliz Ordusu'nun etkinlik sayfasında, Middleton'ın 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı duyuruldu. Prenses'in ayrıca 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı belirtildi.

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