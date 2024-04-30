Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikleri içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılan engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti olarak hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. Aziz milletimize sesleniyorum. İYİ'ler ve cesurlar yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongreyle genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım. O andan itibaren de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım."

BAHÇELİ'YE "HAİN" YANITI

MHP lideri Bahçeli'nin kendisine yönelik sert sözlerine de yanıt veren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisinden herhangi bir tebrik beklemiyordum. Bazı beyanları var. Bilmenizi istiyorum ben kişilerle olan hukukumu beyanlarına göre oluşturmuyorum. Ona bakarak oluşturursanız daha önce neler söylemiş ona bakmak lazım. Ben polemik yapmak için gelmedim bu genel başkanlığa. Millete hizmet için geldim. Böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Hainlikle ilgili bir kritik cümle var. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam."

"KIRGINLIKLAR OLABİLİR"

Dervişoğlu, Koray Aydın’ın “Partide bir yenilik olmadı ama çok sayıda da istifa var” sözlerine ilişkin olarak da şu açıklamayı yaptı:

"İstifa var mı yok mu bilmiyorum görevi henüz teslim almadım. Özellikle 3 adaylı bir kongreden sonra birtakım kırgınlıklar olabilir, hayal kırıklıkları olabilir, buna bağlı olarak da insanın ağzından bazen kontrolsüz laflar çıkabilir. Ben orada da söyledim kazanan kim olursa olsun ben onun kolunda çıkacağım bu salondan dedim. Hepimiz kazanacağımıza inanıyorduk, Allah bana nasip etti. Ben cenabı haktan kendim için ülkem için partim için hayırlı olanı istedim."

Dervişoğlu, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili olarak da, "Türkiye'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa millete verilmiş özümüz var buna karşı set oluruz. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz. Partileşmiş bir devlet devletleşmiş bir parti sistemini hiçbir İYİ Partilinin kabul etmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kongresi sonrası genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmediğine yönelik olarak şunları söylemişti:

"Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış, bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. Bu, o siyasi partinin en tabii hakkıdır. İç işlerine karışma gibi bir hevesimiz ve ihtiyacımız yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP, 'herkes tebrik etti, siz niye tebrik etmediniz' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Açıkça söylüyorum, 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar, her kongreyi tebrik eden, etmeyen olabilir. Bunlar da onların en tabii hakkıdır. Ben açıkça neden tebrik etmediğimi söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz!"

Kaynak: Gerçek Gündem