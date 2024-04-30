Özel, Erdoğan'la görüşmesi için "titiz bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi: Görüşmede hangi konular masaya yatırılacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 Mayıs Perşembe günü yapacağı görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, görüşmeye "Titiz bir şekilde" hazırlandığını vurguladı.

Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya verdiği röportajda, 'yeni anayasa' tartışmalarına değinerek, "Önce mevcut Anayasa'nın gerekliliklerine uyulmalı. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterilmeli. Vatandaşın gündeminde yeni anayasa değil, acil sorunlar var. İşsizlik, yoksulluk ve geçim sıkıntılarına odaklanmalıyız. Bu konuları Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğim. Vatandaşlar iş, aş istiyor; hayat pahalılığına çözüm istiyorlar. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na aktaracağım" dedi.

Görüşmede ele alınacak konulara ilişkin soruya ise Özel, "Görüşmemizde pek çok konuyu masaya yatıracağız. Ancak detayları şu an açıklayamam. Titiz bir şekilde hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.

Son olarak, Özel, "Bu süreçte belediye başkanlarından, Parti Meclisi üyelerine, MYK üyelerinden milletvekillerine kadar birçok kişiyle uzun görüşmeler yaptık. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sorumluluklarımız arttı. Hem benim hem de partimin bu süreçte önemli sorumlulukları var. Aynı şekilde ülkeyi yöneten kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu sorumlulukları paylaşması gerekiyor. Bu konuları görüşmek ve çözüm yolları üzerinde çalışmak önemli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem