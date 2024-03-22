Arzu Sabancı'nın iftar sofrasında dikkat çeken ayrıntı: 'Zenginin ekmeği bile farklı'

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı, Instagram hesabından iftar sofrasına ilişkin bir kare paylaştı. Fotoğraftaki ayrıntı, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı ve kısa sürede gündemde yerini aldı.

Arzu Sabancı'nın iftar sofrasında dikkat çeken ayrıntı: 'Zenginin ekmeği bile farklı'

Sabancı ailesinin gelini ve sosyetenin tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı, dün akşam iftar sofrasından çektiği bazı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Birçok konuda adından söz ettiren Arzu Sabancı, iftar sofrasıyla da çok konuşuldu.

Ünlü ismin sofrasındaki ekmeğin 'A' harfi şeklinde kesilmiş olması, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa sürede gündem olan fotoğraf, 'zenginin ekmeği bile farklı' dedirtti.

Baş Harfine Özel Kesilmiş Ekmek

Sofradaki 'A' harfi şeklinde kesilmiş ekmek detayını fark eden sosyal medya kullanıcıları birbirinden farklı yorumlarda bulundu. Birçok yorumda detayın gereksiz olduğu vurgulanırken, 'Görgüsüzlük' ve 'Zenginin ekmeği bile farklı' gibi yorumlar da geldi.

Arzu Sabancı'nın iftar sofrasında dikkat çeken ayrıntı: 'Zenginin ekmeği bile farklı' - Resim : 1

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