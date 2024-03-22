8 yıllık evlilik tek celsede bitti

Karagül, Ölene Kadar, Börü, Babil, Teşikat ve Yürek Çıkmazı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Mesut Akusta sessiz sedasız boşandı.

2016 yılında İdris Özbir'in kızı Şafak Özbir ile evlenen Mesut Akusta'nın sekiz yıllık evliliği tek celsede bitti.

Mesut Akusta ve Şafak Özbir Anadolu Adliye'sinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin kızları Berfin Cano'nun velayeti ise annede kaldı.