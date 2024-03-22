Cem Yılmaz yaşadığı sağlık sorununu anlattı

Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV ile uzun bir aradan sonra sahnelere bomba gibi döndü. Yılmaz, sağlık sorunu yaşadığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

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Cem Yılmaz yaşadığı sağlık sorununu anlattı

Gösterileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen sessizliğini bozdu.

"KENDİME İYİ BAKSAM DA OLMUYOR"

Yeni gösterisindeki sağlık durumuyla ilgili çıkan söylentilere cevap veren Cem Yılmaz "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Gösteri esnasında anlatacaklarını unuttuğu da konuşulan Yılmaz, bununla ilgili de "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte" cevabını verdi.

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