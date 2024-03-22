Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti

'Şaşkın Milyoner', 'Kanlı Nigar', 'Deli Fişek' ve 'Ortadirek Şaban' gibi unutulmaz filmlerde rol almış Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'dan acı haber geldi. 3 kez kanseri yenen Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vefat haberini duyurdu.

Çolak, paylaşımında; 'Canım annem bu gece huzura kavuştu' ifadelerini kullandı.

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