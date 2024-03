Oyuncu Esin Gündoğdu'nun muhteşem değişimi: Gören tanımakta güçlük çekiyor

'Yabancı Gelin', 'Avrupa Yakası', 'Aşk Yeniden', 'Recep İvedik' ve 'Kocan Kadar Konuş' gibi rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, tam 72 kilo verdi. Son halini Instagram hesabından paylaşan oyuncuyu tanımakta güçlük çeken takipçileri, 'Bambaşka biri olmuş' yorumunda bulundu.

Diyetisyenin Listesi Çare Olamadı

Değişimiyle ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu, zayıflama sürecini verdiği bir röportajda şu sözlerle anlattı:

'Ben artık işimde başarısız olmaya başlamıştı. Dans sahnelerinde kendime gelebilmem için sete yarım saat ara veriyorduk. Farklı karakterler oynamak için zayıflama yolculuğuna başladım. Diyet yapıp 15 kilo kendi çabalarımla verdim. İntolorenas testi yaptırdım ve diyetisyene başladım. Diyetisyen bana bir diyet listesi verdi ve her şey yasak. Ben diyeti falan bıraktım, kıtlıktan çıkmış gibi yedim. Bir gün bir tartıldım, iki kilo almışım. Daha sonra kendi yöntemlerimle kilo verdim.'

'Her Gün Liste Değişiyor'

'Her geçen gün liste değişiyor. Kahvaltıda yumurta salatası yedim, içine maydanoz, kırmızı biber, dereotu koyup sevdiğim baharatlarla karıştırdım. Et çok tutuyor, etin her türlüsünü yedim. Akşam 6’dan sonra çiğnenecek hiçbir şey yemedim, filtre kahve içtim içine de Hindistan cevizi yağı koyup içtim, anında tok tutuyor.'

