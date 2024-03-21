Eserleriyle Yeşilçam'a damga vuran İsmet Nedim hayatını kaybetti

‘Arım, Balım, Peteğim’, ‘Benim de Canım Var’ ve ‘Boş Kalan Çerçeve’ gibi şarkılarıyla Yeşilçam'a damga vuran besteci İsmet Nedim, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eserleriyle Yeşilçam'a damga vuran İsmet Nedim hayatını kaybetti

‘Arım, Balım, Peteğim’, ‘Benim de Canım Var’, ‘Boş Kalan Çerçeve’ ve ‘Seven Ne Yapmaz’ gibi besteleriyle tanınan ve Yeşilçam filmlerine damga vuran İsmet Nedim, çoklu organ yetmezliği sonucu 93 yaşında hayatını kaybetti.

Berlin'de Huzurevinde Kalıyor, Sadece Bir Kızını Tanıyordu

Magazin yazarı ve ses sanatçısı Onur Akay, İsmet Nedim'in ölüm haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı;

"Türk müziğinde büyük bir kayıp yaşandı. 'Agora Meyhanesi', 'Arım, Balım, Peteğim', 'Benim de Canım Var', 'Kalpsiz, Boş Kalan Çerçeve', 'Seven Ne Yapmaz' gibi unutulmaz eserlere imza attı. Şarkıları Yeşilçam'ın efsane filmlerinde yer aldı. Bir dönemin önemli ses sanatçısı ve başarılı bestecilerinden İsmet Nedim, 19 Mart 2024 Salı günü saat 22.00'de çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. 93 yaşındaki sanatçı, Alzheimer hastalığı nedeniyle Berlin'deki bir huzurevinde kalıyordu. Sadece bir kızını tanıyabiliyor, diğer kızını ve kardeşini tanımıyordu. Cenazesi Cuma günü Türkiye'ye getirilecek."

İsmet Nedim Kimdir?

İsmet Nedim, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak müziğe olan ilgisini çok küçük yaşlarda keşfetti. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde aldığı eğitimin yanı sıra, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda da müzik eğitimine devam etti. 1956 yılında İstanbul Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra, Ankara'ya gelerek, batı müziğinin önemli isimleri olan Halil Bediî Yönetken, Muammer Sun ve Kemal İlerici'den üç yıl boyunca özel dersler aldı.

İsmet Nedim, Hafif Türk Sanat Müziği'nin öncülerinden biri olarak tanınmaktadır. Ayrıca, çok sazlı Türk Müziği döneminin de öncü isimlerindendir. Müziğe olan tutkusu ve yeteneğiyle Türk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve bu alanda iz bırakmıştır.

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